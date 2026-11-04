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WKN: 857127 / ISIN: US3845561063

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Graham gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Graham lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,340 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Graham 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.

Graham soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,54 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,12 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 291,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 245,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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