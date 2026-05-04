GRAIL Aktie
WKN DE: A40F8M / ISIN: US3847471014
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: GRAIL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
GRAIL stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,763 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -3,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 39,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -11,077 USD im Vergleich zu -11,110 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 180,3 Millionen USD, gegenüber 147,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu GRAIL Inc When Issued
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