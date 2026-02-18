Ausblick: GRAIL präsentiert Quartalsergebnisse

GRAIL wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -2,873 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,59 Prozent erhöht. Damals waren -2,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 43,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 13,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 38,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -11,610 USD je Aktie, gegenüber -63,540 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 146,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 125,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at