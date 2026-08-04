GRAIL Aktie
WKN DE: A40F8M / ISIN: US3847471014
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: GRAIL stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
GRAIL wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,656 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,180 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 42,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 19,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -10,334 USD, gegenüber -11,110 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 178,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 147,2 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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