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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: GRAIL zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GRAIL stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,450 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -2,460 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 44,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,2 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -9,456 USD, gegenüber -11,110 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 180,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 147,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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