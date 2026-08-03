Ausblick: Grainger informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grainger wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 11,30 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 9,97 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 8,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,96 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,55 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 45,67 USD, gegenüber 35,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 19,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 17,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at