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WKN: 857498 / ISIN: US3848021040

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Grainger legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grainger wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,68 USD gegenüber 6,12 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 9,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,08 Milliarden USD gegenüber 4,66 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 46,54 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 35,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,67 Milliarden USD, gegenüber 17,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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