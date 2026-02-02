Grainger Aktie

Grainger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857498 / ISIN: US3848021040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Grainger präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Grainger lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Grainger die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,46 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Grainger noch 9,71 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,40 Milliarden USD gegenüber 4,23 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 39,51 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 38,71 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,17 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grainger Inc., W.W.

mehr Nachrichten

Analysen zu Grainger Inc., W.W.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Grainger Inc., W.W. 891,60 -1,98% Grainger Inc., W.W.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen