Ausblick: Grainger präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Grainger lässt sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Grainger die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,46 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Grainger noch 9,71 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 15 Analysten von einem Zuwachs von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,40 Milliarden USD gegenüber 4,23 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 39,51 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 38,71 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,92 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,17 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at