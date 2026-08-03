Gran Tierra Energy Aktie
WKN DE: A3EDT1 / ISIN: US38500T2006
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Gran Tierra Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gran Tierra Energy wird am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,360 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 150,0 Millionen USD gegenüber 152,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,751 USD im Vergleich zu -5,450 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 680,0 Millionen USD, gegenüber 596,7 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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