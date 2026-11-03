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WKN DE: A0Q8E2 / ISIN: US38526M1062

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Grand Canyon Education informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grand Canyon Education wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grand Canyon Education im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,76 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,580 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Grand Canyon Education 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 270,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Grand Canyon Education 261,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,21 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,71 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,11 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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