Ausblick: Grand Canyon Education legt Quartalsergebnis vor

Grand Canyon Education wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,78 USD je Aktie gegenüber 2,52 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 289,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 307,8 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,09 USD, gegenüber 7,71 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at