WKN DE: A0Q8E2 / ISIN: US38526M1062

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Grand Canyon Education öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grand Canyon Education wird am 18.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,19 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Grand Canyon Education in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 307,9 Millionen USD im Vergleich zu 292,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,08 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 7,73 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,03 Milliarden USD waren.

