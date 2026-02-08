Grand Korea Leisure Aktie

Grand Korea Leisure für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YFEX / ISIN: KR7114090004

08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Grand Korea Leisure legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grand Korea Leisure wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 116,19 KRW. Das entspräche einem Zuwachs von 32,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 88,00 KRW erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Grand Korea Leisure im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 112,32 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 104,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 7,50 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 911,96 KRW prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 534,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 432,75 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 391,09 Milliarden KRW im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Grand Korea Leisure Co Ltd

Analysen zu Grand Korea Leisure Co Ltd

