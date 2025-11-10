Ausblick: Grand Korea Leisure stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grand Korea Leisure präsentiert in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 213,10 KRW gegenüber 98,00 KRW im Vorjahresquartal.

Grand Korea Leisure soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 107,67 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,44 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 929,19 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 534,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 441,60 Milliarden KRW, gegenüber 391,09 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at