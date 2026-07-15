Ausblick: Gränges 144A-Reg S stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gränges 144A-Reg S lässt sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gränges 144A-Reg S die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,31 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 26,34 Prozent erhöht. Damals waren 2,62 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 18,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,29 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,97 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,84 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,55 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 32,49 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 28,33 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at