Gränges AB 144A-Reg S Aktie
WKN DE: A12DF5 / ISIN: SE0006288015
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Gränges 144A-Reg S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gränges 144A-Reg S lässt sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gränges 144A-Reg S die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten schätzen, dass Gränges 144A-Reg S für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,67 SEK je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,57 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 6,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,18 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,27 SEK, gegenüber 9,53 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 27,71 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 23,44 Milliarden SEK generiert worden waren.
