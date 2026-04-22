Gränges AB 144A-Reg S Aktie
WKN DE: A12DF5 / ISIN: SE0006288015
|
22.04.2026 07:01:06
Ausblick: Gränges 144A-Reg S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Gränges 144A-Reg S stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gränges 144A-Reg S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,34 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,94 Prozent auf 7,16 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,04 SEK, gegenüber 9,55 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 30,42 Milliarden SEK im Vergleich zu 28,33 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gränges AB 144A-Reg S
|
22.04.26
|Ausblick: Gränges 144A-Reg S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Gränges 144A-Reg S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.01.26
|Ausblick: Gränges 144A-Reg S verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Gränges 144A-Reg S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Gränges AB 144A-Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Gränges AB 144A-Reg S
|15,69
|3,22%