Ausblick: Gränges 144A-Reg S veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gränges 144A-Reg S stellt am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gränges 144A-Reg S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,34 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,94 Prozent auf 7,16 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,04 SEK, gegenüber 9,55 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 30,42 Milliarden SEK im Vergleich zu 28,33 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at