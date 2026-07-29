Ausblick: Granite Construction präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Granite Construction öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,25 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie vermeldet.

Granite Construction soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,80 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,28 Milliarden USD, gegenüber 4,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at