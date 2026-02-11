Ausblick: Granite Construction veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Granite Construction wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,21 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 44,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,840 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 17,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,15 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 977,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,42 Milliarden USD, gegenüber 4,01 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at