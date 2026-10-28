Granite Construction Aktie
WKN: 879080 / ISIN: US3873281071
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Granite Construction zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Granite Construction wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,42 Prozent auf 1,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -3,927 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,40 Milliarden USD, gegenüber 4,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Granite Construction Inc.
|
28.10.26
|Ausblick: Granite Construction zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Granite Construction präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Granite Construction verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Granite Construction präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Granite Construction Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Granite Construction Inc.
|104,00
|4,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.