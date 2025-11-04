Ausblick: Granite Point Mortgage Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Granite Point Mortgage Trust lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,439 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Granite Point Mortgage Trust noch -0,690 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Granite Point Mortgage Trust in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 79,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 9,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 48,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,273 USD je Aktie, gegenüber -4,390 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 194,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at