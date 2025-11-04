Granite Point Mortgage Trust Aktie
WKN DE: A2DXZE / ISIN: US38741L1070
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Granite Point Mortgage Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Granite Point Mortgage Trust lädt am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,439 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Granite Point Mortgage Trust noch -0,690 USD je Aktie verloren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Granite Point Mortgage Trust in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 79,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 9,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 48,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,273 USD je Aktie, gegenüber -4,390 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 36,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 194,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Granite Point Mortgage Trust Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Granite Point Mortgage Trust legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Granite Point Mortgage Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Granite Point Mortgage Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Granite Point Mortgage Trust Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Granite Point Mortgage Trust Inc Registered Shs
|2,22
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.