Granite Point Mortgage Trust Aktie
WKN DE: A42P55 / ISIN: US38741L4041
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Granite Point Mortgage Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Granite Point Mortgage Trust wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,940 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 84,17 Prozent auf 5,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -15,233 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -11,600 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 25,7 Millionen USD, gegenüber 145,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Granite Point Mortgage Trust Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Granite Point Mortgage Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Granite Point Mortgage Trust Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste teils wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.