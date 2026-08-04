Ausblick: Granite Point Mortgage Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Granite Point Mortgage Trust wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,390 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Granite Point Mortgage Trust noch -0,350 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 79,06 Prozent auf 7,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,108 USD je Aktie, gegenüber -1,160 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 31,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 145,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at