Granite Point Mortgage Trust Aktie

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WKN DE: A2DXZE / ISIN: US38741L1070

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Granite Point Mortgage Trust präsentiert Quartalsergebnisse

Granite Point Mortgage Trust lädt am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,170 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 22,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Granite Point Mortgage Trust nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 7,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 80,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 38,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,090 USD im Vergleich zu -1,160 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 31,4 Millionen USD, gegenüber 145,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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