Ausblick: Granite Ridge Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Granite Ridge Resources wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,092 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 10,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 117,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 106,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,525 USD im Vergleich zu 0,140 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 462,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 380,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at