Granite Ridge Resources Aktie

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WKN DE: A3DUWU / ISIN: US3874321074

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Granite Ridge Resources stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Granite Ridge Resources gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten schätzen, dass Granite Ridge Resources für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,075 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 27,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 109,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 139,4 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,413 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,180 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 558,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 450,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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