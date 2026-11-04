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WKN DE: A3DUWU / ISIN: US3874321074

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Granite Ridge Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Granite Ridge Resources lädt am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,128 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 35,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 112,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 153,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,490 USD im Vergleich zu 0,180 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 596,4 Millionen USD, gegenüber 450,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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