Graphic Packaging Aktie
WKN DE: A0NGSQ / ISIN: US3886891015
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Graphic Packaging informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Graphic Packaging wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,061 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,420 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Graphic Packaging 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,05 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Graphic Packaging 2,12 Milliarden USD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,851 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,48 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,45 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 8,62 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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