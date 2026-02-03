Graphic Packaging Aktie

Graphic Packaging für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NGSQ / ISIN: US3886891015

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Graphic Packaging zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Graphic Packaging veröffentlicht am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,347 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 24,57 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,460 USD je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,10 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Graphic Packaging für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,03 Milliarden USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 USD im Vergleich zu 2,16 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 8,54 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 8,81 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

