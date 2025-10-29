Ausblick: Gravita India legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gravita India wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,73 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gravita India noch 10,66 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Gravita India nach den Prognosen von 6 Analysten 10,16 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,27 Milliarden INR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 57,04 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 45,11 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,32 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 38,42 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at