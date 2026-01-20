Ausblick: Gravita India legt Quartalsergebnis vor

Gravita India lädt am 21.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 13,73 INR aus. Im letzten Jahr hatte Gravita India einen Gewinn von 11,35 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gravita India in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 10,98 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 9,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 56,16 INR, wohingegen im Vorjahr noch 45,11 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,41 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 38,42 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at