Gray Television Aktie

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WKN: 902961 / ISIN: US3893751061

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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: Gray Television gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gray Television wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,278 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 782,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 768,1 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,45 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,410 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 3,49 Milliarden USD, gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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