Ausblick: Gray Television informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Gray Television wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Gray Television im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,280 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,59 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 25,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 780,0 Millionen USD gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,397 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,36 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,08 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,64 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at