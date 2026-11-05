Ausblick: Gray Television stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gray Television wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,858 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gray Television ein EPS von -0,240 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Gray Television nach den Prognosen von 6 Analysten 955,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 749,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,410 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 3,63 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net