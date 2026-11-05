Ausblick: Gray Television verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gray Television wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,858 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gray Television einen Verlust von -0,240 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Gray Television im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 955,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,60 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,63 Milliarden USD, gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net