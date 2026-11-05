Gray Television Aktie
WKN: 902961 / ISIN: US3893751061
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Gray Television verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gray Television wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,858 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gray Television einen Verlust von -0,240 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Gray Television im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 955,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,60 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,410 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,63 Milliarden USD, gegenüber 3,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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