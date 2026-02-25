Ausblick: Gray Television vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gray Television wird am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,280 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,59 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 780,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 25,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,05 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,397 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,36 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,08 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,64 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at