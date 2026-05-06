Gray Television Aktie
WKN: 903419 / ISIN: US3893752051
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Gray Television vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Gray Television stellt am 07.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,278 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 768,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 782,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,45 USD, gegenüber -1,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 3,49 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,10 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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