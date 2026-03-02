Great Elm Capital Aktie
WKN DE: A3DGJB / ISIN: US3903207039
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: Great Elm Capital legt Quartalsergebnis vor
Great Elm Capital wird am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,343 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 46,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Great Elm Capital einen Umsatz von 8,9 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 50,5 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 41,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
