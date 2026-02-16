Ausblick: Great Lakes Dredge Dock vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Great Lakes Dredge Dock wird sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,196 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 32,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,290 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Great Lakes Dredge Dock in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 214,3 Millionen USD im Vergleich zu 202,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,840 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 846,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 762,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at