Ausblick: Great Southern Bancorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Great Southern Bancorp lässt sich am 15.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Great Southern Bancorp die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,29 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Great Southern Bancorp 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 54,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 37,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 87,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,24 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,19 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 220,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 344,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at