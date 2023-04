Ausblick: Great Southern Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse

Great Southern Bancorp präsentiert in der am 19.04.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,49 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 60,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,87 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,02 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 240,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 233,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at