WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

20.01.2026 07:01:06

Ausblick: Great Southern Bancorp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Great Southern Bancorp äußert sich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,34 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Great Southern Bancorp 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 55,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 38,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 89,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,08 USD je Aktie, gegenüber 5,26 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 226,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 357,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Great Southern Bancorp Inc.

Analysen zu Great Southern Bancorp Inc.

