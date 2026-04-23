Ausblick: Great Wall Motor legt Quartalsergebnis vor

Great Wall Motor stellt am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,127 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Great Wall Motor 0,220 HKD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 48,76 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 41,07 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,48 CNY, gegenüber 1,26 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 258,02 Milliarden CNY im Vergleich zu 233,19 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at