Ausblick: Great Wall Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Great Wall Motor wird am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,472 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Great Wall Motor noch 0,270 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Great Wall Motor nach den Prognosen von 7 Analysten 70,93 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,94 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 CNY, gegenüber 1,49 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt 224,04 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 195,47 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at