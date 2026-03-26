Great Wall Motor Aktie

Great Wall Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JUDS / ISIN: CNE1000018V8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.03.2026 07:01:06

Ausblick: Great Wall Motor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Great Wall Motor wird am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,472 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Great Wall Motor noch 0,270 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Great Wall Motor nach den Prognosen von 7 Analysten 70,93 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 59,94 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 CNY, gegenüber 1,49 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 28 Analysten im Durchschnitt 224,04 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 195,47 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Great Wall Motor Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Great Wall Motor Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Great Wall Motor Co Ltd (A) 20,73 -0,81% Great Wall Motor Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen