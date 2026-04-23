Great Wall Motor Aktie

WKN DE: A1JUDS / ISIN: CNE1000018V8

23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Great Wall Motor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Great Wall Motor gibt am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,127 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Great Wall Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 48,76 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 26,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Great Wall Motor einen Umsatz von 38,41 Milliarden CNY eingefahren.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,48 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,16 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 258,99 Milliarden CNY, gegenüber 215,02 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

