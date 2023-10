Ausblick: Great Wall Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Great Wall Motor präsentiert in der am 27.10.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,198 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,29 Prozent verringert. Damals waren 0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 41,82 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 11,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Great Wall Motor einen Umsatz von 37,35 Milliarden CNY eingefahren.

27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,603 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,910 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 168,22 Milliarden CNY, gegenüber 137,34 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at