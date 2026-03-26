Great Wall Motor Aktie
WKN DE: A0M4X0 / ISIN: CNE100000338
|
26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Great Wall Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Great Wall Motor gibt am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,472 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,290 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 70,93 Milliarden CNY für Great Wall Motor, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 64,82 Milliarden HKD erzielt wurde.
29 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,35 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,62 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 223,71 Milliarden CNY, gegenüber 211,93 Milliarden HKD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Great Wall Motor Co Ltd (H)
|
26.03.26
|Ausblick: Great Wall Motor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.03.26
|Erste Schätzungen: Great Wall Motor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Great Wall Motor Co Ltd (H)
Aktien in diesem Artikel
|Great Wall Motor Co Ltd (H)
|1,38
|-1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.