Ausblick: Great-West Lifeco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Great-West Lifeco präsentiert in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,29 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Great-West Lifeco 1,20 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 82,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,52 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,51 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,96 CAD, gegenüber 4,23 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 4,29 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 46,78 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at