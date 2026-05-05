Great-West Lifeco Aktie

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WKN: 871177 / ISIN: CA39138C1068

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Great-West Lifeco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Great-West Lifeco wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,31 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,920 CAD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Great-West Lifeco nach der Prognose von 1 Analyst 1,48 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 86,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,02 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,48 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 4,29 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,10 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 49,18 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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