Great-West Lifeco Aktie
WKN: 871177 / ISIN: CA39138C1068
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Great-West Lifeco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Great-West Lifeco wird am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,31 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,920 CAD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Great-West Lifeco nach der Prognose von 1 Analyst 1,48 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 86,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,02 Milliarden CAD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,48 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 4,29 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,10 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 49,18 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Great-West Lifeco Inc.
|
07:01
|Ausblick: Great-West Lifeco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Great-West Lifeco stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Great-West Lifeco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Great-West Lifeco gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Great-West Lifeco Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Great-West Lifeco Inc.
|45,51
|-0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.