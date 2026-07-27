Ausblick: Great-West Lifeco mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Great-West Lifeco stellt am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,37 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 42,71 Prozent erhöht. Damals waren 0,960 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Great-West Lifeco mit einem Umsatz von insgesamt 1,54 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,84 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 85,83 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,62 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 4,29 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,19 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 49,18 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at